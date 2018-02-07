Бобслей. Правила

Бобслей представляет собой скоростной спуск с гор по специальным трассам с искусственным намораживанием льда на управляемых санях (бобах).

Олимпийские соревнования по бобслею в каждом виде программы проходят в два дня – по 2 заезда в день. Победительницей становится команда, чье суммарное время (по всем 4 заездам) минимально. Если две команды финишировали с одинаковым временем, то они получают одинаковые награды.

Различают 3 вида соревнований и разыгрывают столько же комплектов наград:

Мужчины на двух- и четырехместных бобах;

Женщины на двухместных бобах.