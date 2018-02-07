Прямой эфир

Бобслей. Правила

07 февраля 2018 13:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бобслей представляет собой скоростной спуск с гор по специальным трассам с искусственным намораживанием льда на управляемых санях (бобах).

Олимпийские соревнования по бобслею в каждом виде программы проходят в два дня – по 2 заезда в день. Победительницей становится команда, чье суммарное время (по всем 4 заездам) минимально. Если две команды финишировали с одинаковым временем, то они получают одинаковые награды.

Различают 3 вида соревнований и разыгрывают столько же комплектов наград:

Мужчины на двух- и четырехместных бобах;
Женщины на двухместных бобах.

# Правила в олимпийских видах спорта # Зимняя Олимпиада – 2018

Другие новости рубрики

Все новости
Горнолыжный спорт. Правила
07 февраля 2018 13:27

Горнолыжный спорт. Правила

Скелетон. Правила
07 февраля 2018 13:18

Скелетон. Правила

Керлинг. Правила
07 февраля 2018 13:17

Керлинг. Правила