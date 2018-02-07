Скелетон. Правила

Скелетон представляет собой спуск по специальной трассе с искусственным намораживанием льда в скелетоне.

Скелетон – сани с трубчатыми полозьями на укрепленной раме.

Олимпийские соревнования по скелетону проходят в 2 дня. Каждый спортсмен совершает в итоге по 4 заезда. Победителем становится тот, кто показал наименьшее суммарное время по всем заездам.

Если 2 спортсмена финишировали с одинаковым временем, они получают одинаковые награды.

В программу Олимпийских зимних игр входят индивидуальные соревнования среди мужчин и женщин. Разыгрывается 2 комплекта наград.