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Скелетон. Правила

07 февраля 2018 13:18
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Скелетон представляет собой спуск по специальной трассе с искусственным намораживанием льда в скелетоне.

Скелетон – сани с трубчатыми полозьями на укрепленной раме.

Олимпийские соревнования по скелетону проходят в 2 дня. Каждый спортсмен совершает в итоге по 4 заезда. Победителем становится тот, кто показал наименьшее суммарное время по всем заездам.

Если 2 спортсмена финишировали с одинаковым временем, они получают одинаковые награды.

В программу Олимпийских зимних игр входят индивидуальные соревнования среди мужчин и женщин. Разыгрывается 2 комплекта наград.

# Правила в олимпийских видах спорта # Зимняя Олимпиада – 2018

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