Горнолыжный спорт. Правила

В программу Олимпийских игр по горным лыжам включены 10 видов соревнований: пять среди мужчин и пять среди женщин. В них входит скоростной спуск, слалом, гигантский слалом, супер-гигант и супер-комбинация. Всего разыгрывается 10 комплектов наград.



В скоростном спуске используются самые длинные трассы из всех видов соревнований по горным лыжам, а спортсмены развивают самые высокие скорости (до 120 км/ч). Спортсмены проходят дистанцию по одному. Соревнования выигрывает самый быстрый лыжник.



В слаломе спортсменам необходимо пройти трассу, размеченную флажками и воротами, которые расположены друг к другу ближе, чем в скоростном спуске, слаломе-гиганте и супергигантском слаломе. На соревнованиях спортсменам необходимо преодолеть две трассы, из суммы результатов и складывается итоговое время.



В слаломе-гиганте ворота на трассе расположены друг от друга дальше, чем в слаломе, но не так далеко, как в супер-гиганте. Количество ворот для мужчин – 56-70, для женщин – 46-58. Результат складывается из времени прохождения двух различных трасс.



Супер-гигант – вид соревнования, объединяющий скоростной спуск и слалом-гигант. Спортсмены в супер-гиганте развивают такую же высокую скорость, как и при скоростном спуске, а траектория трассы при этом аналогична траектории трассы в слаломе. Спортсмены проходят трассу, ворота на которой находятся примерно на том же расстоянии, что и в слаломе-гиганте. На прохождение трассы дается только одна попытка.



Супер-комбинация – вид программы, объединяющий в себе скоростной спуск и слалом. Скоростной спуск иногда меняют на супер-гигант.