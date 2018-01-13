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Благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам в Минске: все взносы участников пойдут на помощь детям

13 января 2018 19:38
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Новости Беларуси. Бороться, чтобы помогать: традиционный, уже пятый по счету благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам прошел 13 января в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Все взносы участников, а их около 800 в разных боевых видах, пойдут на помощь детям из психоневрологических интернатов. При этом помогают своим сверстникам ребята, занимаясь любимым делом. Грэпплинг, тхэквондо, разные виды каратэ – каждый стремится стать лучшим в своем виде.

Благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам в Минске: все взносы участников пойдут на помощь детям-1

Александр Краевич, главный судья соревнований:
Здесь выступают спортсмены со всей страны. Это не только Минск, это республика. Мы пригласили всех желающих, и здесь проводятся настоящие соревнования. Каждый победитель и призер получает медаль, приз от Митрополита Филарета, диплом, и, естественно, как любой чемпион, становится чемпионом.

Благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам в Минске: все взносы участников пойдут на помощь детям-4

На коврах под сводами легкоатлетического манежа Белорусского государственного университета физкультуры – будущее спортивных единоборств нашей страны. И организаторы надеются, что для этих ребят оно станет олимпийским.

# Фотофакт # Борьба # Александр Краевич

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