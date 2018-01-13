Благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам в Минске: все взносы участников пойдут на помощь детям

Новости Беларуси. Бороться, чтобы помогать: традиционный, уже пятый по счету благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам прошел 13 января в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Все взносы участников, а их около 800 в разных боевых видах, пойдут на помощь детям из психоневрологических интернатов. При этом помогают своим сверстникам ребята, занимаясь любимым делом. Грэпплинг, тхэквондо, разные виды каратэ – каждый стремится стать лучшим в своем виде.