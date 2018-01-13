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С победы стартовала на европейском форуме в Хорватии белорусская мужская сборная по гандболу

13 января 2018 19:30
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по гандболу успешно стартовала на европейском форуме в Хорватии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

С победы стартовала на европейском форуме в Хорватии белорусская мужская сборная по гандболу-1

В первом матче группы B парни Юрия Шевцова встречались с австрийцами. Эту команду к грандам не отнесешь, так что и букмекеры, и болельщики пророчили победу нашей дружине. Ожидания оказались не напрасными, хотя уверенным преимущество белорусов назвать нельзя – 27:26.

С победы стартовала на европейском форуме в Хорватии белорусская мужская сборная по гандболу-4

Лучшим бомбардиром среди наших игроков стал Владислав Кулеш, в персональной копилке которого семь точных бросков. Продолжение европейского похода сборной Беларуси – вечером 14 января. В роли соперников выступят серебряные призеры чемпионата мира норвежцы.

# Фотофакт # Гандбол

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