С победы стартовала на европейском форуме в Хорватии белорусская мужская сборная по гандболу

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по гандболу успешно стартовала на европейском форуме в Хорватии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по гандболу успешно стартовала на европейском форуме в Хорватии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В первом матче группы B парни Юрия Шевцова встречались с австрийцами. Эту команду к грандам не отнесешь, так что и букмекеры, и болельщики пророчили победу нашей дружине. Ожидания оказались не напрасными, хотя уверенным преимущество белорусов назвать нельзя – 27:26.
Лучшим бомбардиром среди наших игроков стал Владислав Кулеш, в персональной копилке которого семь точных бросков. Продолжение европейского похода сборной Беларуси – вечером 14 января. В роли соперников выступят серебряные призеры чемпионата мира норвежцы.