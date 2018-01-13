С победы стартовала на европейском форуме в Хорватии белорусская мужская сборная по гандболу

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по гандболу успешно стартовала на европейском форуме в Хорватии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом матче группы B парни Юрия Шевцова встречались с австрийцами. Эту команду к грандам не отнесешь, так что и букмекеры, и болельщики пророчили победу нашей дружине. Ожидания оказались не напрасными, хотя уверенным преимущество белорусов назвать нельзя – 27:26.