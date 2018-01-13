Чемпионат Беларуси по борьбе: «Для молодых ребят это хороший урок и хороший экзамен перед большими стартами»

Новости Беларуси. Во Дворце спорта завершился чемпионат Беларуси по женской, вольной и греко-римской борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В последний день соревнований состоялись утешительные поединки в разных весовых категориях у «вольников». А также самое интересное и захватывающее для всех поклонников единоборств – финалы за первое и третье места. Главными особенностями нынешнего первенства по сравнению с предыдущими стали взвешивание в каждый день турнира и проведение соревнований в каждом виде борьбы в два дня.

Чемпионат Беларуси-2018 дал старт новому сезону, выполнив функцию отбора на апрельское первенство Европы, которое пройдет в российском Каспийске.