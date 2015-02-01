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БК «Цмокі-Мінск» в очередном туре Лиги ВТБ обыграл самарские «Красные крылья» – 74:66

01 февраля 2015 14:08
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Новости Беларуси. Баскетбольные «Цмокі» празднуют победу в очередном матче Лиги ВТБ. 31 января были обыграны «Красные крылья».

Старт поединка на «Минск-Арене» хозяева не удался. Самарцы довольно быстро вырвались вперед в счете. Но «драконы» не растерялись и не только восстановили паритет, но и к концу десятиминутки оформили комфортный задел в плюс 9. А к большому перерыву увеличили преимущество до 15 очков.

Правда, даже такая фора не давала возможности расслабиться. В поединке соперников в первом круге минчане умудрились растратить подобное преимущество всего за одну четверть.

Начало второй половины дало дополнительный повод для волнений. «Крылья» выиграли старт (9:2) и вдвое сократили отставание. Правда, хозяева паркета снова не позволили болельщикам долго переживать. Рывок в 7:0 – и снова комфортный отрыв.

Финальный отрезок подопечные Игоря Грищука начали на кураже, а вот в концовке провалились. Но это не помещало им праздновать победу – 74:66. Самым результативным на паркете был разыгрывающий нашей команды Бранко Миркович, набравший 15 очков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Баскетбол

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