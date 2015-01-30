Сборная Беларуси по теннису продолжает подготовку к матчам Кубка Федерации

Новости Беларуси. Белорусские теннисистки готовятся к матчам Первой Евро-Африканской группы Кубка Федерации. 30 января во Дворце тенниса прошла открытая тренировка. Правда, пока в рабочий процесс включилась лишь Ольга Говорцова.

31 января к ней присоединится Александра Саснович. Лидер команды Виктория Азаренко готовится по индивидуальной программе и добавится к сборной уже в Будапеште, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В белорусской команде, к слову, произошла одна рокировка. Вместо Ирины Шиманович квартет дополнит Вера Лапко.

В Венгрии наши теннисистки сыграют в группе с Португалией, Болгарией и Грузией.

Ольга Говорцова, игрок сборной Беларуси по теннису:

У нас все готовы выступать. В прошлом году мы выступали без Вики, чуть-чуть нам не хватило в последнем матче. Я считаю, что у нас все игроки неплохие, все могут бороться с лучшими игроками.

Владимир Волчков, главный тренер сборной Беларуси по теннису:

Постараемся поехать, сделать свое дело, то, что от нас ожидают. Конечно, будет непросто. Я немножко скаутинг сделал. На данный момент из 45 заявленных игроков, присутствующих там, 27 человек – из первых 200, 11 человек – из первых 100.