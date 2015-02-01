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Сборная Беларуси по фристайлу стала второй в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в США

01 февраля 2015 13:59
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Новости США. В американском Лейк-Плесиде завершился этап Кубка мира по фристайлу. В заключительный день турнира медальная копилка нашей сборной пополнилась еще одной наградой.

«Серебро» в командных соревнованиях выиграли Станислав Гладченко, Анна Гуськова и Денис Осипов. Они уступили лишь китайским летающим лыжникам, которые выиграли «золото». А «бронза» досталась россиянам.

На этих соревнованиях наши фристайлисты выступали в обновленном составе. Олимпийский чемпион Антон Кушнир восстанавливается после травмы. Еще два олимпионика (Алла Цупер и Алексей Гришин), а также призер Игр Дмитрий Дащинский завершили карьеры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Кубок мира по фристайлу

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