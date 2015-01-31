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Белорусская фристайлистка Александра Романовская выиграла этап Кубка мира по лыжной акробатке в США

31 января 2015 14:23
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Новости США. 18-летняя белорусская фристайлистка Александра Романовская удивила весь спортивный мир, сенсационно выиграв этап Кубка мира по лыжной акробатке в американском Лейк-Плэсиде.

В десятку лучших на этом этапе вошла и еще одна представительница Беларуси - Анна Гуськова.

В нынешнем сезоне наша сборная выступает в обновленном составе. Триумфаторы последних Олимпиад Алла Цупер, Алексей Гришин и Дмитрий Дащинский ушли из большого спорта, а Антон Кушнир восстанавливается после травм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# Кубок мира по фристайлу

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