Белорусская фристайлистка Александра Романовская выиграла этап Кубка мира по лыжной акробатке в США

Новости США. 18-летняя белорусская фристайлистка Александра Романовская удивила весь спортивный мир, сенсационно выиграв этап Кубка мира по лыжной акробатке в американском Лейк-Плэсиде.

В десятку лучших на этом этапе вошла и еще одна представительница Беларуси - Анна Гуськова.

В нынешнем сезоне наша сборная выступает в обновленном составе. Триумфаторы последних Олимпиад Алла Цупер, Алексей Гришин и Дмитрий Дащинский ушли из большого спорта, а Антон Кушнир восстанавливается после травм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.