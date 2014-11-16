Белорусские мастера картинга завершили сезон и провели чествование лауреатов

Новости Беларуси. Завершился сезон у белорусских мастеров картинга. Для многих спортсменов он получился весьма насыщенным.

14-летний Денис Славинский в 2014 году принял участие в 27 гонках, прошедших более чем в 10 странах мира. Добился успеха пилот и на внутреннем фронте: ему не было равных в классе «Ротакс Макс Юниор».

А вместе с товарищами из специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы минчанин завоевал «серебро» в командном зачете.

Автомотоспорт в любом виде требует немалых финансовых затрат. Как и в Формуле-1 на картингистов работает целая команда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Денис Славинский, чемпион Беларуси по картингу:

Это мой отец, он со мной ездит на каждую гонку, он помогает мне ремонтировать машину. Также это мой тренер-механик. Он тоже в основном работает с машиной. Брат помогает мне, снимает репортажи обо мне. И я хочу сказать большое спасибо моим родителям, моим тренерам.

Белорусская федерация картинга отметила работу спортсменов, тренеров, механиков и судей. Также 15 ноября чествовали лауреатов сезона. Награды получили все призеры – от мала до велика.

Несмотря на трудности, этот вид спорта у молодежи остается одним из самых любимых. Свидетельством тому – класс «Малыш», в котором за трофеи боролись 14 пилотов. А победа досталась девочке – Полине Мишкевич из Бреста.

А в классе «мини» 9-летнего Ярослава Семашко к первому месту привел отец.

Игорь Семашко, тренер команды «Картленд»:

Основной стимул привлечения ребенка к какой-то работе или учебе – это в случае чего мы не едем на тренировку или, не дай бог, на соревнования. То есть дети просто фанатики этого вида спорта. Их за уши не вытащишь с трека, из мастерской. Готовы работать с техникой, готовы тренироваться без конца.