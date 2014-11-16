Прямой эфир

Белорусские мастера картинга завершили сезон и провели чествование лауреатов

16 ноября 2014 14:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Завершился сезон у белорусских мастеров картинга. Для многих спортсменов он получился весьма насыщенным.

14-летний Денис Славинский в 2014 году принял участие в 27 гонках, прошедших более чем в 10 странах мира. Добился успеха пилот и на внутреннем фронте: ему не было равных в классе «Ротакс Макс Юниор».

А вместе с товарищами из специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы минчанин завоевал «серебро» в командном зачете.

Автомотоспорт в любом виде требует немалых финансовых затрат. Как и в Формуле-1 на картингистов работает целая команда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Денис Славинский, чемпион Беларуси по картингу:
Это мой отец, он со мной ездит на каждую гонку, он помогает мне ремонтировать машину. Также это мой тренер-механик. Он тоже в основном работает с машиной. Брат помогает мне, снимает репортажи обо мне. И я хочу сказать большое спасибо моим родителям, моим тренерам.   

Белорусская федерация картинга отметила работу спортсменов, тренеров, механиков и судей. Также 15 ноября чествовали лауреатов сезона. Награды получили все призеры – от мала до велика.

Несмотря на трудности, этот вид спорта у молодежи остается одним из самых любимых. Свидетельством тому – класс «Малыш», в котором за трофеи боролись 14 пилотов. А победа досталась девочке – Полине Мишкевич из Бреста.

А в классе «мини» 9-летнего Ярослава Семашко к первому месту привел отец.

Игорь Семашко, тренер команды «Картленд»:
Основной стимул привлечения ребенка к какой-то работе или учебе – это в случае чего мы не едем на тренировку или, не дай бог, на соревнования. То есть дети просто фанатики этого вида спорта. Их за уши не вытащишь с трека, из мастерской. Готовы работать с техникой, готовы тренироваться без конца.

# Спортивные соревнования

Другие новости рубрики

Все новости
Мини-футбол: в Минске прошел первый в истории белорусской Высшей лиги матч «Охраны-Динамо» и «ДСМТ СМП-354»
16 ноября 2014 14:04

Мини-футбол: в Минске прошел первый в истории белорусской Высшей лиги матч «Охраны-Динамо» и «ДСМТ СМП-354»

Олимпийские чемпионы по фристайлу Алла Цупер и Алексей Гришин завершили карьеры
14 ноября 2014 10:05

Олимпийские чемпионы по фристайлу Алла Цупер и Алексей Гришин завершили карьеры

Баскетбол: мужскую команду «Цмокі-Мінск» возглавил Игорь Грищук, а женская одержала победу в Кубке Европы
14 ноября 2014 06:45

Баскетбол: мужскую команду «Цмокі-Мінск» возглавил Игорь Грищук, а женская одержала победу в Кубке Европы