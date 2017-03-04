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Алина Талай завоевала серебро на Чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытом помещении

04 марта 2017 17:01
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Новости Беларуси. Двумя наградами в пятницу пополнилась копилка сборной Беларуси на Чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении.

Алина Талай завоевала в Белграде серебро.

В беге на 60 метров с барьерами наша спортсменка 4 сотых уступила немке Синди Роледер. Результат белоруски – 7 секунд и 92 сотых. Отметим, в квалификации она бежала быстрее.

Возможно, на выступлении Алины в финале сказалась нервозность, техника дважды фиксировала фальстарт.

Еще одну медаль в копилку нашей сборной принесла Юлия Леонтюк.

В финале соревнований по толканию ядра белоруска показала третий результат, отправив в лучшей попытке спортивный снаряд на отметку 18 метров и 32 сантиметра.

Сегодня наград на счету белорусов пока нет. Будем болеть за Дарью Борисевич, которая выступит на дистанции полторы тысячи метров, а также Ирину Яколцевич в прыжках с шестом и Михаила Абрамчука в толкании ядра. Все финалы пройдут в вечерней программе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Легкая атлетика

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