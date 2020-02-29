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Биатлонист Матвей Елисеев о ЧЕ в «Раубичах»: «Беларусь и Россия тесно связаны, поэтому здесь мне очень комфортно бежать»

29 февраля 2020 13:40
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Новости Беларуси. 29 февраля – очередной соревновательный день чемпионата Европы в «Раубичах» по биатлону. Сегодня в гонку вступили спринтеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Биатлонист Матвей Елисеев о ЧЕ в «Раубичах»: «Беларусь и Россия тесно связаны, поэтому здесь мне очень комфортно бежать»-1

Матвей Елисеев, чемпион Европы по биатлону в спринте (Россия):
Трасса успела подмерзнуть. Две ночи были с минусовой температурой. Сегодняшний снежок свежий тонким слоем защитным стал. То есть два круга трасса продержалась.

В Минске, так же как и в России, все свои. Беларусь и Россия тесно связаны, поэтому здесь мне очень комфортно бежать.

«Болеем за Беларусь. Просто сила». Что говорят болельщики на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

Биатлонист Матвей Елисеев о ЧЕ в «Раубичах»: «Беларусь и Россия тесно связаны, поэтому здесь мне очень комфортно бежать»-4

# Биатлон # Матвей Елисеев # Фотофакт

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