Биатлонист Матвей Елисеев о ЧЕ в «Раубичах»: «Беларусь и Россия тесно связаны, поэтому здесь мне очень комфортно бежать»

Новости Беларуси. 29 февраля – очередной соревновательный день чемпионата Европы в «Раубичах» по биатлону. Сегодня в гонку вступили спринтеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Матвей Елисеев, чемпион Европы по биатлону в спринте (Россия):

Трасса успела подмерзнуть. Две ночи были с минусовой температурой. Сегодняшний снежок свежий тонким слоем защитным стал. То есть два круга трасса продержалась.

В Минске, так же как и в России, все свои. Беларусь и Россия тесно связаны, поэтому здесь мне очень комфортно бежать.

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