Биатлон. Объявлен состав сборной Беларуси на первый этап Кубка мира

Новости Беларуси. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону объявил состав на первый этап Кубка мира, который пройдет в Контиолахти, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону объявил состав на первый этап Кубка мира, который пройдет в Контиолахти, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В мужскую заявку влючены Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей, Никита Лобастов и Дмитрий Лазовский.
У женщин в команду вошли Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, а также сестры Кручинкины. Старт сезона намечен на 28 ноября.