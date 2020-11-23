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Биатлон. Объявлен состав сборной Беларуси на первый этап Кубка мира

23 ноября 2020 15:45
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Новости Беларуси. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону объявил состав на первый этап Кубка мира, который пройдет в Контиолахти, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Биатлон. Объявлен состав сборной Беларуси на первый этап Кубка мира-1

В мужскую заявку влючены Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей, Никита Лобастов и Дмитрий Лазовский.

Биатлон. Объявлен состав сборной Беларуси на первый этап Кубка мира-4

У женщин в команду вошли Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, а также сестры Кручинкины. Старт сезона намечен на 28 ноября.

# Биатлон # Ирина Кручинкина-Шаклеина # Елена Кручинкина # Динара Алимбекова-Смольская # Анна Сола # Антон Смольский # Сергей Бочарников # Роман Елетнов # Максим Воробей # Никита Лобастов # Дмитрий Лазовский # Фотофакт

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