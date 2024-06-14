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Евро-2024 откроет матч Германии – Шотландии. Прямая трансляция уже 14 июня на СТВ

14 июня 2024 07:28
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Большой футбол на нашем телеканале. СТВ – официальный партнер по трансляции УЕФА, стартующего чемпионата Европы. 51 матч в режиме реального времени, полные отчеты – все в нашем эфире, рассказали в программе Новости «24 часа».

Евро-2024 откроет матч Германии – Шотландии. Прямая трансляция уже 14 июня на СТВ-1

Континентальный форум в Германии начинается сегодня, 14 июня. В матче-открытии встретятся хозяева и представители Шотландии. Фаворита определить несложно. Перед родной публикой у немцев нет права на ошибку. Впрочем, гости тоже готовы начать с победы. Как сложится, узнаем уже скоро. Приглашаем всех поклонников игры № 1 провести вечер в компании СТВ и европейского футбола. Начало матча в 22 часа.

Смотрите онлайн-трансляцию также на сайте СТВ. 

# Футбол

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