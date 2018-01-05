В финале турнира в Брисбене Александра Саснович сыграет с украинкой Элиной Свитолиной

Новости Беларуси. Александра Саснович феерично начинает новый теннисный сезон. На престижном турнире WTA в австралийском Брисбене белоруска сумела пробиться в финал, что пока является наивысшим личным достижением в её карьере.



Сегодня утром по минскому времени Саснович расправилась в полуфинале с представительницей Латвии Анастасией Севастовой. Соперница располагается в топовой двадцатке мирового рейтинга, в то время как Александра только 88-я. Но это не помешало ей оформить победу в двух партиях – 7:6, 6:4. Матч продолжался полтора часа.

В решающей схватке на корте Брисбена Александра Саснович встретится с украинкой Элиной Свитолиной.

Призовой фонд турнира – 894 тысячи долларов.