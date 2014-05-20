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Белорусы в плей-офф Чемпионата мира! Андрей Степанов: Когда-то же нам должно было повезти!

20 мая 2014 17:56
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Новости Беларуси.  Белорусская сборная в четвертьфинале! Победа над командой Латвии гарантировала белорусам  выход в следующую стадию  Чемпионата мира.  В плей-офф мирового форума белорусская сборная сыграет третий раз в истории. Впервые, напомним, это произошло в 2006. Тогда белорусы заняли итоговое шестое место.  Спустя три года команда  успех повторила. И вот, на домашнем льду, белорусы вновь попытают счастье в решающей стадии турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этой победы ждали 5 лет. С 2009. Тогда под руководством того же Глена Хэнлона белорусская сборная  заняла 6 место. И вот она — возможность. Повторить и даже улучшить это высшее достижение. 

Белорусы в плей-офф чемпионата мира! В третий раз за всю историю.

Болельщики:
Спасибо, ребята!

«Матч века» — так называли эту встречу в белорусской раздевалке. «Сейчас или никогда» — с такой установкой выходили на лед.  И соперники принципиальные, и результат на вес золота: победа — гарантировала выход в четвертьфинал вне зависимости от остальных результатов.  Три периода самоотверженной, частенько, силовой борьбы.

Эмоции и нервы на пределе.  Равнодушных нет.  Ни на трибунах, ни на льду, ни на скамейках запасных. Счет 2:1. Считанные минуты до  сирены — белорусы остаются в меньшинстве. Владимир Денисов — наказан штрафом.

Команда выстояла. Но невероятно драматичную развязку обсуждать будут долго. Шайба побывала в воротах белорусов. Судьи категоричны — гол не засчитан. Игрок сборной Латвии, во-первых,  в зоне наших ворот, во-вторых, заблокировал клюшку голкипера. Международная федерация хоккея опубликовала стоп-кадр спорного момента.

Андрей Степанов, игрок сборной Беларуси по хоккею:
Я их прекрасно понимаю, я также себя вел бы, потому что, конечно, обидно. Судья здорово разобрался в ситуации.

На табло под сводами  «Минск-Арены» — итоговые 3:1. Хоккейный праздник для сборной Беларуси продолжается.

Главная задача решена, 20 мая снова выходить на лед. Остались ли силы после вчерашних баталий?

Андрей Степанов, игрок сборной Беларуси по хоккею:
Сейчас отдохнем. Когда положительные эмоции, организм все-таки быстрее восстанавливается. Когда-то же нам должно было повезти! Столько лет постоянно: то одно, то другое, то французы, то еще кто-то. Дома и стены помогают. 

Последний матч в группе Б, но, к счастью, теперь уже  для белорусской сборной точно не последний на турнире.

Екатерина Жилянина, СТВ:
20 мая  вечером нашей сборной предстоит еще одно дерби с друзьями-соперниками. Сыграем с россиянами. Это лидеры группы Б, но при удачном исходе, Беларусь может занять второе местов группе.

# Чемпионат мира по хоккею # Андрей Степанов

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