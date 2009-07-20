Домашний чемпионат стал провальным для белорусов.

Белорусы остались без медалей на чемпионате Европы по велогонкам на треке, который проходил с 15 по 19 июля на велодроме "Минск-Арены". Соревнования проходили в двух возрастных категориях: юниорской (до 18 лет) и андеровской (от 18 до 23 лет). За пять дней было разыграно 28 комплектов наград. В состязаниях участвовали около 400 спортсменов из 27 стран.



В медальном зачете лучшими стали гонщики из Франции - 7 золотых, 4 серебряные, 7 бронзовых наград, на втором месте команда России (6, 8, 5), на третьем - Великобритании (6, 7, 7). Всего медали сумели завоевать атлеты из 13 стран.



Что касается командных зачетов, составлявшихся на основе количества попаданий в восьмерки сильнейших, то здесь выведены два рейтинга.



Среди юниоров (до 18 лет) впереди команды России - 127 очков, Франции - 113 и Великобритании - 105. Белорусская дружина с 10 баллами расположилась на 11-й строке.



В рейтинге андеров (от 18 до 23 лет) призовую тройку составили Франция - 107 очков, Россия - 86 и Великобритания - 84. Белорусская команда с 9 баллами здесь на 13-й позиции, передает «БелТА».