Как прошла обкатка первого белорусского велодрома?

Соревнования такого уровня наша страна принимает впервые. Прямое включение от «Минск-Арены».
Инцидент произошел во время 13 этапа велогонки, который состоялся в пятницу, 17 июля.
В случае выхода в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов борисовский БАТЭ сыграет с победителем пары «Вентспилс» (Латвия) – «Дюделанж» (Люксембург).
Встреча состоялась в рамках второго раунда квалификации футбольной Лиги Европы.
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