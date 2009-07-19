Прямой эфир

Как прошла обкатка первого белорусского велодрома?

19 июля 2009 14:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Буквально несколько часов осталось до финишных аккордов чемпионата Европы по велогонкам на треке. (ВИДЕО)

Соревнования такого уровня наша страна принимает впервые. Прямое включение от «Минск-Арены».

Другие новости рубрики

Все новости
18 июля 2009 12:41

Двух участников «Тур де Франс» ранили из пневматического оружия

17 июля 2009 14:36

Результаты жеребьёвки 3-го квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов

17 июля 2009 09:39

Минское «Динамо» сыграло дома вничью с норвежским «Тромсе» – 0:0