«Могут принять участие представители других стран». В Минске стартовал чемпионат Союзного государства по фехтованию

Открылся турнир личными соревнованиями среди рапиристов. Всего в рамках первенства будут определены сильнейшие в восьми видах программы, четыре из которых – командные. Конкуренция на невероятно высоком уровне. Сила российской сборной хорошо известна по всему миру. А наши атлеты совершенствуют свои умения, сражаясь с лучшими. Чемпионат Союзного государства в Минске проводится впервые, но у функционеров уже есть планы сделать его традиционным.

Виталий Соколовский, заместитель председателя Белорусской республиканской федерации фехтования:

Мы хотели бы этот турнир развивать, хотели бы, чтобы и количество участников, и количество стран, чтобы география расширялась. Чтобы этот турнир впоследствии перерос в полноценный этап Кубка мира или Европы. Неважно. Но чтобы эти соревнования были довольно статусными и носили массовый и международный характер. Вполне возможно, что в других видах оружия и в другие соревновательные дни могут принять участие представители других стран, например, того же Китая. Потому что представители данной страны интересовались и задавали вопросы, каким образом можно поучаствовать. Мы им все эту информацию рассказали, довели, поэтому ожидаем, что вполне возможно будут и другие страны.