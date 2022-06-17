«Ребята растут, набираются опыта». Белорусские боксеры успешно выступили на турнире памяти Ботвинника в Минске

Новости Беларуси. 4 золотые, 6 серебряных и 11 бронзовых наград завоевали белорусские боксеры на международном турнире памяти Владимира Ботвинника, который завершился в Минске. Также в активе хозяев есть два чемпионства среди девушек, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нашу страну на состязаниях представляли как боксеры национальной команды, так и лучшие спортсмены из регионов. Конкуренция была на уровне. За победу боролись гости из России, Словении, Узбекистана, Литвы и Латвии. И, конечно, хозяева. К слову, турнир пришелся по душе приезжим спортсменам.

Виктор Волков, главный тренер юниорской сборной России по боксу:

Мы впервые на этом турнире, хотя узнали, что он с 1998 года проводится. У нас была сборная Москвы, приезжали сборные регионов, но сборная России здесь впервые, и мы очень довольны. Турнир очень хороший, особенно в области организации и проведения. Замечательный турнир, мы очень довольны, что здесь сильные спортсмены, хорошая конкуренция, очень довольны. Будут приглашать – будем приезжать.

Сергей Ермашкевич, старший тренер молодежной и юниорской сборных Беларуси по боксу:

Если подвести итоги турнира, то мы, я считаю, показали 10 из 10. 16 полуфиналистов – это хороший показатель, потому что мы видим, что ребята растут, набираются опыта. Поскольку были представлены регионы, мы просмотрели всех ребят. Повторюсь, что перед этим мы их просмотрели на первенстве республики, некоторые здесь из них даже удивили. Молодцы, проявили себя, характер, волю к победе.