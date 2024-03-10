Соболенко обыграла американскую теннисистку и вышла в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Белоруска Арина Соболенко вышла в 1/16 финала турнира WTA-1 000 в американском Индиан-Уэллсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша соотечественница в трех сетах переиграла представительницу США Пейтон Стернс со счетом 6:7 (2:7), 6:2, 7:6 (8:6). Борьба выдалась напряженная. Арине Соболенко удалось сохранить четыре матчбола в третьем сете, а на тай-брейке решающего сета ей понадобилось четыре матчбола, чтобы одолеть американку.