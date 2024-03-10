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Соболенко обыграла американскую теннисистку и вышла в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе

10 марта 2024 11:08
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Белоруска Арина Соболенко вышла в 1/16 финала турнира WTA-1 000 в американском Индиан-Уэллсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соболенко обыграла американскую теннисистку и вышла в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе-1

Наша соотечественница в трех сетах переиграла представительницу США Пейтон Стернс со счетом 6:7 (2:7), 6:2, 7:6 (8:6). Борьба выдалась напряженная. Арине Соболенко удалось сохранить четыре матчбола в третьем сете, а на тай-брейке решающего сета ей понадобилось четыре матчбола, чтобы одолеть американку.

Соболенко обыграла американскую теннисистку и вышла в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе-4

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет свыше девяти миллионов долларов. В 1/16 финала Арина Соболенко 11 марта сыграет с представительницей Великобритании Эммой Радукану.

# Теннис # Арина Соболенко

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