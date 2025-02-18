Пять подряд матчей с набранными очками. Белорусский нападающий Илья Протас продолжает успешное выступление в хоккейной лиге «Онтарио», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш форвард помог «Уиндзору» обыграть «Оуэн Саунд Аттак» – 4:1. Протас забросил шайбу и набрал ассистентский балл. Всего в этом сезоне в 49 матчах белорус заработал 86 результативных баллов при показателе полезности «+43». Белорусский форвард – второй бомбардир команды и пятый во всей лиге «Онтарио». Удачно сложились матчи и для белорусов, выступающих в Американской хоккейной лиге. Две голевые передачи Артема Левшунова помогли «Рокфорду» обыграть «Айову» – 4:2. Наш защитник был признан второй звездой матча. Еще один белорусский игрок «Рокфорда» Дмитрий Кузьмин, заработал один ассистентский балл. «Абботсфорд» на своем льду был сильнее «Колорадо» – 2:1. Весомый вклад в успех внес Данила Климович, в активе которого гол и передача. Белорусский нападающий был признан второй звездой матча. Всего в 41-м поединке этого сезона Климович набрал 21 балл.