Оршанский «Витэн» вышел в лидеры чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительном матче 14-го тура фаворит не оставил шансов светлогорскому «ЦКК». Уже к перерыву гости вели с разницей в 4 мяча, а завершилась встреча со счетом – 8:1 в пользу «Витэна». Хет-трик оформил Владимир Разуванов, дубль – Сергей Синицкий. После этого успеха оршанцы набрали 34 очка. На 2 меньше у «Минска» и «Охраны-Динамо», которые в этом туре встречались между собой. Со счетом 1:0 сильнее были «динамовцы». Также в пятерку лучших входят гомельский «ВРЗ» и «Столица».