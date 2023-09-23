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Белорусский борец Абубакар Хаслаханов поспорит за бронзу чемпионата мира в Сербии

23 сентября 2023 16:41
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Белорусский борец Абубакар Хаслаханов поспорит за бронзу чемпионата мира. Наш спортсмен отстоял право продолжить борьбу через утешительный турнир, где он был сильнее Питера Елера из Германии – 7:5, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский борец Абубакар Хаслаханов поспорит за бронзу чемпионата мира в Сербии-1

Поединок за третье место мирового форума пройдет в вечерней сессии. Также на белградский ковер выходили еще два белоруса. Александр Леончик в весовой категории до 67 килограммов завершил борьбу на стадии 1/8 финала, где уступил представителю Грузии Джони Хецуриани.

Кирилл Маскевич в категории 87 килограммов вышел в четвертьфинал. Главные надежды были связаны именно с ним. Наш атлет стартовал уверенно, добыв две виктории. Однако 1/4 финала стала непреодолимым препятствием. Дальше прошел второй номер мирового рейтинга. Теперь судьба белоруса полностью зависит от венгра. Если он квалифицируется в финал, то Маскевич получит право на утешительную сетку.

# Борьба # Абубакар Хаслаханов # Александр Леончик # Кирилл Маскевич # Фотофакт

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