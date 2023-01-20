Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский выиграл спринт этапа Кубка Содружества в Раубичах  

Новости Беларуси. Есть первая домашняя победа на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах. При этом отличился далеко не фаворит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Золото в спринте завоевал Дмитрий Лазовский. Триумф стал возможен благодаря безошибочной стрельбе. Ближайшего преследователя наш спортсмен опередил почти на две секунды. Антон Смольский: гонка интересная, сложная, и где-то есть доля разочарования. Читайте здесь.

Дмитрий Лазовский, победитель спринта:

Впечатления шикарные, я очень рад, что удалось победить. В целом все удалось просто совершить без ошибок, все, что я могу, и все получилось.