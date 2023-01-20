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Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский выиграл спринт этапа Кубка Содружества в Раубичах  

20 января 2023 11:34
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Новости Беларуси. Есть первая домашняя победа на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах. При этом отличился далеко не фаворит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский выиграл спринт этапа Кубка Содружества в Раубичах  -1

Золото в спринте завоевал Дмитрий Лазовский. Триумф стал возможен благодаря безошибочной стрельбе. Ближайшего преследователя наш спортсмен опередил почти на две секунды.

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Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский выиграл спринт этапа Кубка Содружества в Раубичах  -4

Дмитрий Лазовский, победитель спринта:
Впечатления шикарные, я очень рад, что удалось победить. В целом все удалось просто совершить без ошибок, все, что я могу, и все получилось.

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский выиграл спринт этапа Кубка Содружества в Раубичах  -7

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# Биатлон # Дмитрий Лазовский # Фотофакт

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