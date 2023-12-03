Спортуслуги в Беларуси будут оказывать по-новому. Что изменится с 1 января 2024-го?

Флагманам белорусского спорта придется жить по-новому. В Беларуси меняются правила оказания услуг, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. С 1 января преподавать, обучать и проводить мероприятия получат право лишь те, у кого есть соответствующая аккредитация. Причем это касается всех: и организаций, и индивидуальных предпринимателей. Процедура не новая: все те, кто растит спортсменов топ-уровня, проходили ее ежегодно. А вот остальным нужно поторопиться. Какие изменения ожидают нас с началом 2024-го?

Республиканский центр олимпийской подготовки «Фристайл» – летняя мекка лыжных акробатов. Здесь тренируются и национальная сборная, и только постигающие азы прыжков дети. Даже при разгоне с малого трамплина скорость на выходе составляет более 40 километров в час. Представляете, что будет, если неправильно приземлиться на воду? Поэтому работают в центре исключительно профессионалы – люди с многолетним опытом. И что самое важное – с профильным образованием. В штате девять тренеров, пять из них имеют высшую категорию. К примеру, за плечами Дмитрия Глушакова сотни прыжков как спортсмена. Теперь он перешел на тренерский мостик и растит смену сборникам. Все нюансы фристайла ему знакомы изнутри. Подробности в видео. «Фристайл» не стал дожидаться последнего момента и прошел аккредитацию еще в ноябре. Теперь специалисты могут работать с чистой совестью и спокойной душой. Процедура, говорят они, предельно понятная и несложная.

Светлана Попова, заместитель директора по основной деятельности РЦОП «Фристайл»:

Трудностей не составило. То есть заявительный принцип, как «Одно окно». Заявления, определенный перечень документов, который предусмотрен постановлением, их на самом деле немного – сведения описать. В принципе, сложностей никаких не составило. До времени «Ч» остается все меньше дней. Организациям хорошо бы поторопиться.