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Теннис. Белоруска Алёна Фалей завоевала самый крупный титул в карьере

04 декабря 2023 11:32
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Алена Фалей завоевала самый крупный титул в карьере. Белоруска победила на турнире категории 40 в Японии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Белоруска Алёна Фалей завоевала самый крупный титул в карьере-1

В финале наша спортсменка в двух сетах была сильнее азиатки Аяно Шимицу, счет – 6:4, 7:5. Вместе с солидными призовыми наша землячка пополнила личный международный рейтинг. Отныне она приблизилась к середине второй сотни.

# Теннис # Алена Фалей # Фотофакт

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