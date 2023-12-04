Теннис. Белоруска Алёна Фалей завоевала самый крупный титул в карьере

Алена Фалей завоевала самый крупный титул в карьере. Белоруска победила на турнире категории 40 в Японии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финале наша спортсменка в двух сетах была сильнее азиатки Аяно Шимицу, счет – 6:4, 7:5. Вместе с солидными призовыми наша землячка пополнила личный международный рейтинг. Отныне она приблизилась к середине второй сотни.