«Возможность проверить ближайший наш резерв». Павел Перепехин о тренировочном кэмпе сборной Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею продолжает кэмп национальной сборной, куда приглашены 53 хоккеиста, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, белорусы смогли в этом году вернуть себе прописку в мировую элиту, заняв второе место в первом дивизионе чемпионата мира в Нур-Султане. На пятидневном сборе у всех ребят есть шанс проявить себя, причем за ними наблюдают не только тренеры сборной Беларуси, но и представители хоккейного клуба «Динамо-Минск».

Акцент сделан преимущественно на молодежь. В состав входят самые юные ребята. Однако вместе с ними на лед выходят и опытные игроки: свое мастерство молодым показывает 33-летний голкипер Дмитрий Мильчаков.

Павел Перепехин, тренер сборной Беларуси по хоккею:

Есть возможность проверить ближайший наш резерв, посмотреть, в каком состоянии находятся, посмотреть определенные игровые моменты, которые мы хотим видеть от молодых игроков.

Пока все здорово, игроки пришли в нормальном состоянии, хотя для многих это будут первые ледовые тренировки. Выглядят ребята действительно неплохо, показывают хорошие скорости. Пока все выкладываются, все стремятся.

В основном, игровые тренировки, чтобы игроки проявляли себя именно в игровых моментах, уже приближенных.

Напомним, чемпионат мира по хоккею-2020 пройдет в Швейцарии. До этого времени белорусы планируют провести три выездных турнира – в Латвии, Венгрии и Словакии. А в 2021 году наша страна совместно с Латвией станет хозяйкой мирового форума.