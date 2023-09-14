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Белорусские волейболисты-пляжники взяли ещё одну победу на Кубке Столетия

14 сентября 2023 14:07
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Вторую кряду викторию на Кубке Столетия по пляжному волейболу одержали наши Александр Дедков и Павел Петрушко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские волейболисты-пляжники взяли ещё одну победу на Кубке Столетия-1

Как и 13 сентября, им пришлось провести на корте три сета. На сей раз поверженными оказались Красильников и Семенов. Этот тандем представляет «Витязь» из Анапы. Данная виктория позволила белорусам вне зависимости от исхода вечерней дуэли выйти в плей-офф. Начали земляки неуверенно – 14:21. Но затем сумели перехватить инициативу и победа пришла – 22:20 и 15:11.

В 19:00 Дедков и Петрушко сыграют против кубинцев.

# Волейбол # Александр Дедков # Павел Петрушко # Фотофакт

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