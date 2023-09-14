Белорусские волейболисты-пляжники начали Кубок Столетия с победы

Белорусские пляжники с победы стартовали на Кубке Столетия. В этом турнире участвуют шесть сильнейших российских тандемов, а также наши парни и кубинцы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На первом этапе матчи проходят в группе. Для продолжения борьбы нужно занять место не ниже второго. Дебютный шаг Александр Дедков и Павел Петрушко уже сделали. Были обыграны представители «Факела» – Быканов и Мыськив. Обратите внимание на счет – 29:31, 24:22 и 21:19. Сегодня отечественные спортсмены завершат разборки в пульке.