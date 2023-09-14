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Белорусские волейболисты-пляжники начали Кубок Столетия с победы

14 сентября 2023 12:13
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Белорусские пляжники с победы стартовали на Кубке Столетия. В этом турнире участвуют шесть сильнейших российских тандемов, а также наши парни и кубинцы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские волейболисты-пляжники начали Кубок Столетия с победы-1

На первом этапе матчи проходят в группе. Для продолжения борьбы нужно занять место не ниже второго. Дебютный шаг Александр Дедков и Павел Петрушко уже сделали. Были обыграны представители «Факела» – Быканов и Мыськив. Обратите внимание на счет – 29:31, 24:22 и 21:19. Сегодня отечественные спортсмены завершат разборки в пульке.

# Волейбол # Александр Дедков # Павел Петрушко # Фотофакт

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