Белорусские волейболисты-пляжники Дедков и Петрушко заняли 4-е место на Кубке Столетия

Накануне наши волейболисты успешно прошли групповой этап, одержав три победы. И вышли в полуфинал с первого места в группе. Сегодня в матче 1/2 финала Дедков и Петрушко встречались с представителями Обнинска из Калужской области, Веретюком и Архиповым. И уступили со счетом 0:2. В поединке за бронзовые награды белорусские волейболисты сыграли с Красильниковым и Семеновым из Анапы. И также проиграли – 0:2. Таким образом, белорусский дуэт Дедков/Петрушко занял на Кубке Столетия 4-е место.