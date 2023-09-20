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Вячеслав Основин стал игроком минского «Динамо»

20 сентября 2023 19:55
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Перед матчем с ярославским «Локомотивом» минское «Динамо» объявило имя своего очередного новичка. Им стал россиянин Вячеслав Основин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вячеслав Основин стал игроком минского «Динамо»-1

В прошлом сезоне форвард защищал цвета «Сибири». Статистика неплохая. С учетом плей-офф он сыграл в 58 противостояниях и набрал 22 очка. Впрочем, в карьере есть выступления за «Трактор», «Ак Барс», «Салават Юлаев» и даже ЦСКА. А общее число матчей в КХЛ перевалило за пол тысячи.

# Хоккей # Вячеслав Основин # Фотофакт

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