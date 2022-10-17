Белорусские велогонщики на открытом чемпионате России на треке завоевали 12 медалей

В заключительный день соревнований белорусы стали обладателями двух наград. Вначале вице-чемпионками турнира стали Анна Терех и Анастасия Киптикова. Они показали второе время дня в мэдисоне. Ну а под занавес состязаний бронзу вырвал наш Александр Глова. Он поднялся на третью ступень пьедестала по итогам кейрина.