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Белорусские велогонщики на открытом чемпионате России на треке завоевали 12 медалей

17 октября 2022 15:31
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Новости Беларуси. Белорусские велогонщики успешно выступили на открытом чемпионате России на треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши спортсмены завоевали 12 медалей.  

Белорусские велогонщики на открытом чемпионате России на треке завоевали 12 медалей-1

В заключительный день соревнований белорусы стали обладателями двух наград. Вначале вице-чемпионками турнира стали Анна Терех и Анастасия Киптикова. Они показали второе время дня в мэдисоне. Ну а под занавес состязаний бронзу вырвал наш Александр Глова. Он поднялся на третью ступень пьедестала по итогам кейрина.  

# Велоспорт # Анна Терех # Анастасия Киптикова # Фотофакт

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