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Финал Гран-при по самбо – Даниэла Ждан и Карина Шут завоевали золотые награды

08 декабря 2023 17:42
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В российском городе Верхняя Пышма завершился финал Гран-При по самбо. 8 декабря две белоруски поднялись на высшую ступень пьедестала почета, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финал Гран-при по самбо – Даниэла Ждан и Карина Шут завоевали золотые награды -1

В весовой категории до 65 кг Даниэла Ждан в финальной схватке одолела Милену Хилову 2:0 и стала победительницей турнира. Поддержала золотой почин соотечественницы Карина Шут. В категории до 80 кг она взяла верх 3:1 над Дарьей Речкаловой. Таким образом, в активе нашей команды сегодня две золотые награды.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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