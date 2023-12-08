Финал Гран-при по самбо – Даниэла Ждан и Карина Шут завоевали золотые награды

В российском городе Верхняя Пышма завершился финал Гран-При по самбо. 8 декабря две белоруски поднялись на высшую ступень пьедестала почета, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В весовой категории до 65 кг Даниэла Ждан в финальной схватке одолела Милену Хилову 2:0 и стала победительницей турнира. Поддержала золотой почин соотечественницы Карина Шут. В категории до 80 кг она взяла верх 3:1 над Дарьей Речкаловой. Таким образом, в активе нашей команды сегодня две золотые награды.