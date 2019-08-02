Белорусские тяжелоатлеты установили 45 национальных рекордов

Новости Беларуси. Наша национальная команда по тяжелой атлетике уже держит курс на чемпионат мир, который пройдет в сентябре в Таиланде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Там будут разыгрываться не только комплекты наград, но и олимпийские лицензии. К сожалению, Беларусь имеет лимит олимпийских квот. По одной – у мужчин и женщин, хотя на мировом форуме наши ребята уже готовы побеждать.