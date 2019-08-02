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Кубок Руслана Салея стартовал семью матчами группового этапа

02 августа 2019 13:04
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Новости Беларуси. Кубок Руслана Салея стартовал 1 августа семью матчами группового этапа, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Кубок Руслана Салея стартовал семью матчами группового этапа -1

Первый соревновательный день получился насыщенным: молодеченское «Динамо» разгромило новополоцкий «Химик», брестские «зубры» трижды вели в матче, но все же уступили «Шахтеру», а исход встречи «Гомеля» и «Пинских ястребов» определил только овертайм.  

Кубок Руслана Салея стартовал семью матчами группового этапа -4

Старт Кубка был богатым на голы: только в противостоянии «Лида» – «Витебск» заброшено 13 шайб.

Кубок Руслана Салея стартовал семью матчами группового этапа -7

Белорусская федерация хоккея определила трех лучших игроков этого соревновательного дня. На первом месте – нападающий молодеченского «Динамо» Александр Зубрицкий. Российский форвард вчера дебютировал за белорусский клуб и сразу же оформил хет-трик, а бонусом – ассистентский балл. Также в тройке лучших хоккеистов первого дня – нападающий «Лиды» Игорь Козячий и защитник «Бреста» Денис Грибко.

Кубок Руслана Салея стартовал семью матчами группового этапа -10

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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