Виктория Азаренко проиграла матч 1/8 финала на турнире в Сан-Хосе

Новости Беларуси. Виктория Азаренко завершила выступление на турнире в Сан-Хосе на стадии 1/8 финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Виктория Азаренко завершила выступление на турнире в Сан-Хосе на стадии 1/8 финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Экс-первая ракетка мира уступила хорватке Донне Векич: 4:6,3:6.
Следующим стартом для Азаренко станет Rogers Cup в Торонто, который начнется на следующей неделе. Тем не менее, белорусское представительство на турнире в Сан-Хосе все еще есть. За выход в полуфинал будет сражаться Арина Соболенко. В 22:00 по минскому времени первая ракетка Беларуси встретится с испанкой Карлой Суарес Наварро.