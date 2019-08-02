Виктория Азаренко проиграла матч 1/8 финала на турнире в Сан-Хосе

Экс-первая ракетка мира уступила хорватке Донне Векич: 4:6,3:6.

Следующим стартом для Азаренко станет Rogers Cup в Торонто, который начнется на следующей неделе. Тем не менее, белорусское представительство на турнире в Сан-Хосе все еще есть. За выход в полуфинал будет сражаться Арина Соболенко. В 22:00 по минскому времени первая ракетка Беларуси встретится с испанкой Карлой Суарес Наварро.