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Виктория Азаренко проиграла матч 1/8 финала на турнире в Сан-Хосе

02 августа 2019 12:36
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко завершила выступление на турнире в Сан-Хосе на стадии 1/8 финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Виктория Азаренко проиграла матч 1/8 финала на турнире в Сан-Хосе -1

Экс-первая ракетка мира уступила хорватке Донне Векич: 4:6,3:6.

Следующим стартом для Азаренко станет Rogers Cup в Торонто, который начнется на следующей неделе. Тем не менее, белорусское представительство на турнире в Сан-Хосе все еще есть. За выход в полуфинал будет сражаться Арина Соболенко. В 22:00 по минскому времени первая ракетка Беларуси встретится с испанкой Карлой Суарес Наварро. 

# Теннис # Виктория Азаренко # Фотофакт

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