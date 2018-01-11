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Белорусские теннисистки узнали своих соперниц по первому кругу Australian Open

11 января 2018 18:35
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Александра Саснович встретится с американкой Кристиной Мак Хейл, а Арина Соболенко сыграет с 18-й ракеткой турнира, еще одной американкой Эшли Барти.

А пока Соболенко завершила выступление в одиночном разряде  на турнире в Хобарте, в четвертьфинале она проиграла 5-й ракетке состязаний, украинке Лесе Цуренко (1:6, 1:6).

Шанс выйти в основную сетку Australian Open есть у Веры Лапко, которая сегодня в первом круге квалификации переиграла румынку Александру Каданту (6:3, 6:1). Во втором раунде отбора белоруску ждет встреча со швейцаркой Стефани Фогель.

# Теннис # Вера Лапко # Александра Саснович # Арина Соболенко

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