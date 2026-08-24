Мария Гнедчик и Анастасия Орел стали чемпионками мира по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Планетарный форум принимает Китай.

Открыла соревновательную программу женская эстафета, в которой выступили дуэты из 14 стран. Наши девушки находились в группе лидеров по ходу фехтования, полосы препятствий, плавания и к заключительному виду подошли со вторым результатом. Но на дистанции лазер-рана отыграли отставание в 17 секунд, сумели вырваться вперед и финишировали с отрывом от соперниц почти в полминуты. Тройку призеров дополнили представительницы России и Египта.

У мужчин наш тандем в составе Владислава Мелкозерова и Владислава Нестерова стал седьмым на полосе препятствий, девятыми в фехтовании и плавании, но благодаря второму времени в лазер-ране поднялись на пятое место. Победу праздновали спортсмены из Великобритании. 25 августа пройдет смешанная эстафета. Медали в индивидуальном зачете будут разыграны 30 августа.