Белорусские студенты завоевали 11 медалей на Всемирной Универсиаде

Четыре из них - высшей пробы.

Сегодня победителей и призеров чествовали в Министерстве образования. Более 10 тысяч студентов из 145 стран мира участвовали в спортивном состязании. Беларусь представляли 23 спортсмена, почти половина из них вернулись с медалями.

Самый весомый вклад в командную копилку внесли – пловцы. На их счету не только медали, но четыре рекорда Беларуси и два - универсиады. А самыми успешными стали студенты Белорусского Государственного Университета физкультуры. И спортсмены и чиновники говорят, что победа на таких соревнованиях - это своего рода генеральная репетиция перед Олимпиадой.