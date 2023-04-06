«Неман» сравнял счёт в полуфинале Кубка Президента

Новости Беларуси. «Неман» обыграл «Юность» в шестом матче полуфинальной стадии Кубка Президента и сравнял счет в серии – 3:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Теперь команды ожидает еще одна, последняя, дуэль, которая и определил второго участника финального раунда.

Матч отметился ожесточенной и принципиальной борьбой. Обе дружины старались отправить шайбу в ворота соперника. Несмотря на обилие моментов, счет был открыт лишь в третьем периоде. «Юность» повела. Однако ответ от «Немана» долго не заставил себя ждать. Игра продолжилась в овертайме. Игра продолжилась в овертайме, где удачливее был коллектив из Гродно – 2:1.