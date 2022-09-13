Белорусские стрелки Иван Казак и Любовь Яскевич завоевали золото на старте финала Кубка России

Новости Беларуси. Первый день финала Кубка России по пулевой стрельбе принес сборной Беларуси первые медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стрельбе из пневматической винтовки среди смешанных пар вице-чемпионами турнира стали Ян Чигилейчик и Николь Куриленок. Бронза также за нами. Третью сумму баллов выбили Владимир Чернов и Владислава Пронько. А вот в пневматическом пистолете у нас золото. Вне конкуренции оказались Иван Казак и Любовь Яскевич.