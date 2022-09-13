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Белорусские стрелки Иван Казак и Любовь Яскевич завоевали золото на старте финала Кубка России

13 сентября 2022 12:46
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Новости Беларуси. Первый день финала Кубка России по пулевой стрельбе принес сборной Беларуси первые медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские стрелки Иван Казак и Любовь Яскевич завоевали золото на старте финала Кубка России-1

В стрельбе из пневматической винтовки среди смешанных пар вице-чемпионами турнира стали Ян Чигилейчик и Николь Куриленок. Бронза также за нами. Третью сумму баллов выбили Владимир Чернов и Владислава Пронько. А вот в пневматическом пистолете у нас золото. Вне конкуренции оказались Иван Казак и Любовь Яскевич.

# Стрельба # Ян Чигилейчик # Николь Куриленок # Владимир Чернов # Владислава Пронько # Иван Казак # Любовь Яскевич # Фотофакт

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