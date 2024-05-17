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БК «Минск» обыграл «Гродно-93» и упрочил своё лидерство в чемпионате страны

17 мая 2024 20:12
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Баскетбольный клуб «Минск» обыграл «Гродно-93» и во второй встрече финальной серии чемпионата Беларуси. Таким образом, столичный коллектив находится в шаге от подтверждения прошлогоднего золота, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БК «Минск» обыграл «Гродно-93» и упрочил своё лидерство в чемпионате страны-1

Гости сдерживали фаворита довольно длительное время. В первой и второй четвертях было равное соперничество. На перерыв команда с берегов Немана отправилась с минимальным преимуществом. Антракт не пошел на пользу претендентам на титул. В третьем отрезке «Минску» удалось оторваться от соперника на 9 очков. И хотя оставалось играть еще много, камбэк «Гродно» организовать не сумел. Финальный счет – 88:79 в пользу «Минска». Теперь серия переезжает в Лиду. «Драконам» для защиты титула осталась одна виктория.

# Баскетбол

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