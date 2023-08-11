Прямой эфир

Белорусские пятиборцы вступили в борьбу за медали II Игр стран СНГ

11 августа 2023 11:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси продолжаются старты II Игр стран СНГ. Сегодня награды найдут своих обладателей в трех видах спорта. В борьбу за медали мультифорума вступили и представители современного пятиборья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские пятиборцы вступили в борьбу за медали II Игр стран СНГ-1

После триумфального выступления накануне у девушек, два комплекта наград в личном и командном первенствах разыграют и юноши. Уже состоялись квалификационные отборы, в финал вышли 18 спортсменов, среди которых и 7 представителей Беларуси. В эти минуты идет первая финальная дисциплина – фехтование. Спортсменам предстоит преодолеть заплыв на 200 метров вольным стилем. Кульминационным моментом соревнований станет бег и стрельба с расстояния 10 метров. На Играх пятиборье представлено в сокращенном формате, отсутствует конная выездка. Тем не менее конкуренция серьезная.

Белорусские пятиборцы вступили в борьбу за медали II Игр стран СНГ-4

Елена Нырцова, тренер сборных команд Беларуси по современному пятиборью:
По поводу настроения, ребята будут выходить с отличным настроением. Потому что девчонки вчера так подняли планку, что им ничего не остается, как хотя бы выходить и рвать дорожку, рвать волны. К сожалению, не все ребята прошли полуфинальную стадию фехтования очень хорошо, а полуфинальный результат фехтования идет в зачет финала. Поэтому здесь у нас немножко шансы поменьше, но они сохраняются, они есть. Мы будем бороться до конца, надеюсь, что-то получится. Очень хотим на пьедестал.

Белорусские пятиборцы вступили в борьбу за медали II Игр стран СНГ-7

В субботу, 12 августа, состоятся мужская и женская эстафеты, а в воскресенье пройдут миксты. Всего участие в соревнованиях по современному пятиборью в рамках II Игр стран СНГ принимают атлеты из семи стран. Конкуренцию белорусам составляют представители Египта, Казахстана, Кыргызстана, Кубы, России и Узбекистана.

# Игры стран СНГ # Елена Нырцова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Председатель Федерации пляжного футбола: «Все задачи, которые были поставлены перед командой, выполнены»
11 августа 2023 10:39

Председатель Федерации пляжного футбола: «Все задачи, которые были поставлены перед командой, выполнены»

Лукашенко об Играх стран СНГ: рано или поздно нас вынуждены будут вернуть в международный чемпионат
11 августа 2023 09:19

Лукашенко об Играх стран СНГ: рано или поздно нас вынуждены будут вернуть в международный чемпионат

«Как ни зайдешь – всегда порядок». Посмотрели, в каких условиях живут участники II Игр стран СНГ
11 августа 2023 08:47

«Как ни зайдешь – всегда порядок». Посмотрели, в каких условиях живут участники II Игр стран СНГ