Лукашенко об Играх стран СНГ: рано или поздно нас вынуждены будут вернуть в международный чемпионат

Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит никаких проблем с подготовкой наших спортсменов. Об этом он заявил в пятницу, 11 августа, во время общения с представителями трудовых коллективов организаций, расположенных на территории Национального аэропорта Минск, информирует БЕЛТА.

Говоря об Играх стран СНГ Президент обратил внимание, что главное – это будущее. «То, что мы такое огромное количество медалей завоевали – это хорошо», – отметил глава государства. Белорусский лидер выразил уверенность, что рано или поздно нас будут вынуждены вернуть в международный чемпионат. На санкции со стороны Запада он посоветовал внимания не обращать. И это касается не только спортивной области.

Отметил глава государства и инициативу о проведении Игр стран БРИКС: этот вопрос лидеры Беларуси и России обсуждали, ведь БРИКС – это крупные мировые державы с огромным населением. Если такие Игры будут, то наша страна присоединится к такому спортивному форума, сказал Президент.