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Лукашенко об Играх стран СНГ: рано или поздно нас вынуждены будут вернуть в международный чемпионат

11 августа 2023 09:19
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Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит никаких проблем с подготовкой наших спортсменов. Об этом он заявил в пятницу, 11 августа, во время общения с представителями трудовых коллективов организаций, расположенных на территории Национального аэропорта Минск, информирует БЕЛТА. 

Говоря об Играх стран СНГ Президент обратил внимание, что главное – это будущее. «То, что мы такое огромное количество медалей завоевали – это хорошо», – отметил глава государства. Белорусский лидер выразил уверенность, что рано или поздно нас будут вынуждены вернуть в международный чемпионат. На санкции со стороны Запада он посоветовал внимания не обращать. И это касается не только спортивной области. 

Отметил глава государства и инициативу о проведении Игр стран БРИКС: этот вопрос лидеры Беларуси и России обсуждали, ведь БРИКС – это крупные мировые державы с огромным населением. Если такие Игры будут, то наша страна присоединится к такому спортивному форума, сказал Президент. 

# Игры стран СНГ

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