Прямой эфир

3 апреля в Минске пройдёт первый матч финала плей-офф хоккейной экстралиги

03 апреля 2019 08:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 3 апреля на льду «Чижовка-Арены» будет сыгран первый матч финальной серии плей-офф хоккейного чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

3 апреля в Минске пройдёт первый матч финала плей-офф хоккейной экстралиги-1

За золото поборются те же соперники, что и последние два года – столичная «Юность» и гродненский «Неман». Причем оба предыдущих финала закончились не в пользу команды из Минска.

И вот – новое противостояние. Первая игра начнется в 20:00.

# Хоккей Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
БГК проиграл в первом матче «Финала четырёх» SEHA-лиги. Комментарии игроков
03 апреля 2019 07:22

БГК проиграл в первом матче «Финала четырёх» SEHA-лиги. Комментарии игроков

«Стало намного проще работать»: футбольным клубам из Польши покажут спортобъекты безвизовой зоны
03 апреля 2019 06:53

«Стало намного проще работать»: футбольным клубам из Польши покажут спортобъекты безвизовой зоны

«Жаночы футбол – гэта вау, гэта клёва». В Беларуси впервые стартовал проект «Футбольная лига девочек»
02 апреля 2019 17:46

«Жаночы футбол – гэта вау, гэта клёва». В Беларуси впервые стартовал проект «Футбольная лига девочек»