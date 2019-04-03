3 апреля в Минске пройдёт первый матч финала плей-офф хоккейной экстралиги

Новости Беларуси. 3 апреля на льду «Чижовка-Арены» будет сыгран первый матч финальной серии плей-офф хоккейного чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За золото поборются те же соперники, что и последние два года – столичная «Юность» и гродненский «Неман». Причем оба предыдущих финала закончились не в пользу команды из Минска.

И вот – новое противостояние. Первая игра начнется в 20:00.