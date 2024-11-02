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Белорусские пловцы завоевали семь наград на третьем этапа Кубка мира

02 ноября 2024 14:25
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В Сингапуре завершился заключительный этап Кубка мира по плаванию на короткой воде. 2 ноября на старт финальных заплывов выходили пятеро белорусов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На дистанции 200 метров на спине у женщин Анастасия Шкурдай завоевала серебро, уступив только американке Риган Смит, которая побила мировой рекорд. В заплыве на 50 метров брассом у девушек бронзовую медаль выиграла Алина Змушко. Также на третью ступень пьедестала по итогам мужской 200-метровки брассом поднялся Илья Шиманович. Таким образом, всего по итогам третьего этапа Кубка мира наши пловцы завоевали семь наград.

# Плавание

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