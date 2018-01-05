Белорусские хоккеисты покидают элиту молодежного ЧМ

Новости Беларуси. Молодёжные хоккейные сборные Беларуси и Дании вчера провели второй поединок так называемого «релегейшен-раунда» на чемпионате мира в Баффало, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Его начало не внушало нашей команде оптимизма: в середине первого периода северяне забросили дважды в течение пары минут. Следующий игровой отрезок обошёлся без голов, а в третьем периоде белорусы умудрились сравнять счёт.

Максим Сушко и Илья Литвинов забросили при игре в большинстве.

Далее наступил черёд овертайма, который не дал ответ на главный вопрос. Пришлось прибегнуть к решительным мерам – серии буллитов. Увы, лотерея сложилась в пользу датской команды. Она остаётся в элите мирового молодёжного хоккея. Белорусы же её покидают.