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Команда Беларуси разгромила хоккеистов из ОАЭ на Рождественском международном турнире

05 января 2018 07:24
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Новости Беларуси. В Минске стартовал XIV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 году за право считаться лучшими поборются представители 15 государств. Нашу страну, по традиции, представляет команда главы государства.

Команда Беларуси разгромила хоккеистов из ОАЭ на Рождественском международном турнире-1

Команда Беларуси разгромила хоккеистов из ОАЭ на Рождественском международном турнире-3

Так, накануне белорусская дружина встретилась с бронзовыми призерами 2017 года – хоккеистами из Объединенных Арабских Эмиратов.

Вот это игра. На табло – 12:7, в турнирной таблице Беларусь в лидерах – неплохое начало традиционного Рождественского турнира. О празднике спорта и эмоций знают – не то, что профессионалы от спорта, даже туристы из других стран.

Болельщики:

Команда Беларуси разгромила хоккеистов из ОАЭ на Рождественском международном турнире-6

Команда Беларуси разгромила хоккеистов из ОАЭ на Рождественском международном турнире-8

Из Армении. Знаем, что играет Президент, не могли такое пропустить. Не в каждой стране можно посмотреть.

Команда Беларуси разгромила хоккеистов из ОАЭ на Рождественском международном турнире-11

Будет месилово, будут камбэки – это самое главное. И красивая игра.

За 14 лет турнир стал доброй рождественской традицией и стартом для успешного начала спортивного года.

Команда Беларуси разгромила хоккеистов из ОАЭ на Рождественском международном турнире-14

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Совсем недавно вся страна порадовалась решению Международной хоккейной федерации о проведении у нас Чемпионата мира в 2021 году. Так вот, это было бы невозможно без тех ребят и – в хорошем смысле слова – чиновников, функционеров от спорта, которые приезжали к нам сюда на наш международный турнир. Нам удалось совершить невероятное – нам снова на 2021 год дали отдали Чемпионат мира.

Команда Беларуси разгромила хоккеистов из ОАЭ на Рождественском международном турнире-17

После делового дресс-кода глава государства сменил его на хоккейный. Трибуны заметно оживились. На счету номера один – несколько голевых передач и два гола.

Команда Беларуси разгромила хоккеистов из ОАЭ на Рождественском международном турнире-20

Евгений Пустовой, телекомпания СТВ:
Представители из ОАЭ (страны с горячим климатом) почувствовали, что такое настоящая жара, в эти рождественские дни в Минске.

Команда Беларуси разгромила хоккеистов из ОАЭ на Рождественском международном турнире-23

Команда Беларуси разгромила хоккеистов из ОАЭ на Рождественском международном турнире-25

Команда из Объединенных Арабских Эмиратов на рождественском турнире – не новичок. Зато впервые в 2018 году вместе с соревнованиями легенд хоккея проходит и финал «Золотой шайбы». Всего восемь взрослых и столько же детских команд. В эти дни на «Чижовка-Арену» настоящее паломничество белорусов. Даже на колесах.

Команда Беларуси разгромила хоккеистов из ОАЭ на Рождественском международном турнире-28

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси # Евгений Пустовой

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