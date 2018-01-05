Команда Беларуси разгромила хоккеистов из ОАЭ на Рождественском международном турнире

Новости Беларуси. В Минске стартовал XIV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2018 году за право считаться лучшими поборются представители 15 государств. Нашу страну, по традиции, представляет команда главы государства.

Так, накануне белорусская дружина встретилась с бронзовыми призерами 2017 года – хоккеистами из Объединенных Арабских Эмиратов. Вот это игра. На табло – 12:7, в турнирной таблице Беларусь в лидерах – неплохое начало традиционного Рождественского турнира. О празднике спорта и эмоций знают – не то, что профессионалы от спорта, даже туристы из других стран. Болельщики:

Из Армении. Знаем, что играет Президент, не могли такое пропустить. Не в каждой стране можно посмотреть.

Будет месилово, будут камбэки – это самое главное. И красивая игра. За 14 лет турнир стал доброй рождественской традицией и стартом для успешного начала спортивного года.

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Совсем недавно вся страна порадовалась решению Международной хоккейной федерации о проведении у нас Чемпионата мира в 2021 году. Так вот, это было бы невозможно без тех ребят и – в хорошем смысле слова – чиновников, функционеров от спорта, которые приезжали к нам сюда на наш международный турнир. Нам удалось совершить невероятное – нам снова на 2021 год дали отдали Чемпионат мира.

После делового дресс-кода глава государства сменил его на хоккейный. Трибуны заметно оживились. На счету номера один – несколько голевых передач и два гола.

Евгений Пустовой, телекомпания СТВ:

Представители из ОАЭ (страны с горячим климатом) почувствовали, что такое настоящая жара, в эти рождественские дни в Минске.